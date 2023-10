Dans le cadre de la journée internationale de la prévention au suicide, nous avons rencontré le docteur Pauline Mascarel, psychiatre et responsable du centre réunionnais de prévention au suicide.

À l’occasion de la journée de la prévention suicide, nous avons souhaité rencontrer une personne agissant au quotidien pour prévenir le suicide chez les personnes en détresse.

Pauline Mascarel est une psychiatre réunionnaise du centre répondant du 3114 à La Réunion. Elle est la responsable du centre réunionnais de prévention au suicide, basé à l’EPSMR, au CHOR.

Un numéro 7j/7, 24h/24

"Le numéro 3114 a été créé en octobre 2021 par le ministère de la Santé. Il fonctionne 7 jours sur 7 , 24h/24", explique la psychiatre. Pour cette dernière, " on intervient sur n’importe quelle problématique de souffrance psychique au sens large". A la différence des autres numéros, comme SOS Amitiés, le 3114 est animé "par des professionnels de santé, comme des infirmiers ou psychologues spécialisés en santé mentale".

Le 3114 s’adresse ainsi "à ceux qui ne vont pas bien, qui ont une problématique de souffrance psychique ou des idées suicidaires".

Évaluer et trouver des solutions pour résoudre la crise

Pour la médecin, "on accueille dans un premier temps. C’est parfois la première fois que la personne se retrouve en contact avec un professionnel spécialisé dans la santé mentale. Donc on va écouter son jugement, avec le plus de bienveillance possible. Et ensuite, faire une première évaluation sur sa problématique, sa souffrance et l’aider à essayer de résoudre la crise qu’elle rencontre en faisant descendre le niveau de charge émotionnelle. On cherche des stratégies pour faire face aux difficultés et éventuellement, orienter la personne vers d’autres acteurs du soin ou des associations".

5000 Réunionnais l’ont déjà utilisé

À la différence des autres centres d’appel, le 3114 "n’est pas dans une écoute passive où on laisse la personne parler. On va essayer d’analyser son discours et réfléchir ensemble à la stratégie à utiliser", détaille-t-elle.

Depuis la création de ce numéro, 5000 Réunionnais ont fait appel.

Largement d’actualité, les membres du centre 3114 participent ce dimanche au Camélias Raid et sont également présents aux Francofolies. Objectif, "faire connaître le numéro à un maximum de personne pour offrir une réponse aux personnes en détresse", conclut-elle.