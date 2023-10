Ce mercredi à Saint-Benoît, un couple d’apiculteurs s’est fait dérober 17 ruches d’abeilles, soit l’équivalent de 800 000 abeilles, pour une perte évaluée à 10 000 euros.

Mais où sont passées les 17 ruches de ce couple d’apiculteurs ?

Tout d’abord en colère, c’est ensuite la tistesse qui envahit ces professionnels du miel. En effet, l’autre matin en se levant, ils s’aperçoivent que 17 ruches manquent à l’appel.

Pour Guillaume, le propriétaire, pas de doutes, ce sont des connaisseurs qui ont commis le méfait : "Pour moi ce sont des professionnels. Il faut être au minimum à deux, équipé d’un pick-up pour arriver jusqu’ici et pour charger 17 ruches. Donc pour moi ce sont des pros qui savent ce qui font et c’est ce qui est d’autant plus attristant".

La perte est réellement conséquente pour les apiculteurs puisque c’est l’équivalent de 10 000 euros qui se sont envolés.

Egalement, les 800 000 abeilles disparues ne pourront plus produire de précieux nectar. Et de plus, les ruches volées étaient garnies. Même si la saison n’est pas terminée, le couple estime qu’elle est en péril.

Et pour sa compagne, au délà de la perte financière, c’est aussi une perte humaine : "On est éleveur, pour nous c’est comme des animaux. On connait la ruche, on la fait grandir. Au début c’est un petit essaim, un bébé, qui est devenu grand", commente l’apicultrice.

Précautionneux, le couple s’est désormais équipé de caméra et de traceur. D’ici là, ils ont porté plainte à la gendarmerie de Saint-Benoît, qui a ouvert une enquête.

