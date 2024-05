Vicky Ramasami, âgé de 37 ans, est décédé lors d’une sortie familiale à la plage, le dimanche 7 avril. Il était dans la mer avec les deux garçons de ses amis quand le drame est arrivé, il a voulu sauver les enfants d’une noyade à la plage de Grand Fond à Saint-Paul.

Vicky était un père formidable de 3 enfants : un garçon de 3 ans et demi, une fille de 2 ans et un bébé de 6 mois qu’il ne verra pas grandir. Il a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire, il a été réanimé sur place. Il est malheureusement décédé à l’hôpital ce mardi 9 avril.

Son épouse témoigne et lui rend hommage : "Je perds mon époux, mon unique et grand amour. C’était un visionnaire avec ses grands projets, il était chef d’entreprise et un grand passionné du monde de l’entrepreneuriat. La vie a décidé de me le retirer si injustement. Mes enfants perdent un père extraordinaire, sa maman perd son fils unique, mes parents perdent un fils de coeur, et sa famille et ses amis une personne remplie d’humour. Sache que je t’aime d’un amour infini mon âme soeur. Nos enfants ne t’oublieront pas, je te le promets sur ma vie. Ils sauront quel merveilleux papa tu étais à travers les anecdotes, et de continuer les rituels que tu as mis en place avec eux…

Vicky était décrit comme un homme généreux. Toujours prêt à rendre service et à aider les personnes en difficulté. Un homme d’un grand courage, qui avait de grandes ambitions pour mettre sa famille dans le confort.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont apporté leur immense soutien à travers leur présence, appels, messages."