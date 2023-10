Ce jeudi 12 octobre, l’émotion des proches de Kenya, la jeune victime des jets de galets du Port et de la communauté malgache ce soir. Le corps de Kenya a pu être récupéré par les proches. Une veillée est organisée ce soir avant le rapatriement à Madagascar.

Plus d’une semaine après le drame, la colère laisse place au recueillement . Les proches de Kenya ont tenu à inviter la communauté malgache. Au moins une soixantaine de personne est présente ce soir pour lui rendre hommage au centre funéraire de Prima à Saint-Denis.

"Ca fait du bien d’avoir des soutiens des compatriotes. Ca fait du bien de savoir que tous les malgaches de La Réunion se joignent à nous", témoigne la soeur de Kenya.

La famille a par ailleurs souhaité faire une marche blanche à Saint-Denis pour rendre hommage à Kenya et "pour marquer cette histoire et pour ne pas qu’on oublie".

Le rapatriement est organisé ce samedi à Madagascar : "on a trouvé une date fixe. Le corps sera rapatrié ce samedi le matin et ça sera envoyé directement à Nocy Be et puis la famille va se joindre à nous pour récupérer Kenya et faire nue veillée samedi et l’enterrement aura lieu dimanche"

Pour rappel, Kenya, 25 ans, est décédée après avoir été victime de jets de galets sur la route au Port.

