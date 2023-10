Au lendemain du choc, les élèves et parents d’élèves du collège Fayard sont bouleversés et réagissent. Sollicités, ni la principale du Collège Fayard, ni le rectorat n’ont souhaité réagir et répondre à nos questions. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incident.

C’est encore sous le choc que les élèves du collège Fayard débutent les cours ce mercredi matin : « Je suis traumatisée et choquée car j’étais juste à côté. » « Personnellement, je pense que ça devrait aller pour ma fille. C’était la sœur d’une de ses copines ». Hier aux alentours de 15h, une élève âgée de 12 ans a tenté de mettre fin à ses jours en essayant de sauter depuis le 2ème étage de l’établissement, des élèves ont assisté à la scène : « Elle a tenté de sauter mais un surveillant a réussi à la retenir. Il a crié pour alerter les autres personnes. Après, les pompiers sont venus pour elle ». Selon plusieurs témoignages, elle sortait d’une salle de classe lorsqu’elle se serait rapprochée d’une fenêtre. Elle a été rattrapée au dernier moment par un adulte. La police et les pompiers sont intervenus. La jeune fille a été transportée à l’hôpital.