Mathias* un bébé de 15 mois doit se faire opérer d’urgence ce week-end en Métropole. La famille lance un appel à l’aide et à la générosité des Réunionnais. Une cagnotte en ligne a été ouverte.

Un bébé de 15 mois doit se faire opérer d’urgence ce week-end à Lyon : le périmètre de son crâne est trop petit pour son cerveau, ce qui cause le manque d’oxygénation et le manque de place nécessaire à sa croissance.

C’est une opération comportant des risques élevés, qui nécessite une intervention rapide.

La famille lance un appel à l’aide et à la générosité des Réunionnais : "On aimerait avoir l’aide et la générosité de tout le monde s’il vous plaît, car c’est une situation qui nous est tombée dessus sans qu’on s’y attende. On sait que ce n’est pas facile pour tout le monde, mais même 1€ ça pourrait aider. On vous remercie tous d’avance pour votre aide et soutient."

Une cagnotte en ligne a été ouverte : https://www.leetchi.com/fr/c/aide-pour-mon-neveu-1666725?utm_source=native&utm_medium=social_sharing&fbclid=IwAR1jiiSJTOmD0OnKOKlT8OdlgduBPykw2OnMe0X9UYUPTXDZIfMBdXfGGpM

*Prénom d’emprunt