Ce mercredi, plusieurs bus ont été contrôlés sur les communes de Saint-Louis, du Tampon et de L’Étang-Salé. 560 personnes ont été contrôlées, quatre infractions pour port prohibé d’arme ont été constatées. Un individu a été placé en garde à vue pour détention de stupéfiant et port d’arme blanche.

Le mercredi 10 avril 2024 entre 13h30 et 20h00, des contrôles coordonnés ont été organisés aux gares routières du Tampon et de Saint-Louis ainsi que devant la mairie de l’Étang-Salé.

Les militaires de la Communauté de brigades (COB) de Saint-Pierre, de la brigade territoriale autonome (BTA) de Saint-Louis et de la brigade modulaire de sécurité (BMS) de Saint-Denis ont participé à ces contrôles. Ils étaient assistés par des responsables et agents de contrôles d’Alternéo et des Car Jaunes.

Au total sur les 3 sites, 14 bus et 560 personnes ont été contrôlées. Plusieurs infractions sont constatées :

- 1 garde à vue pour détention de stupéfiants et port d’arme blanche

- 3 infractions d’usage de cannabis

- 4 infractions pour port prohibé d’arme