Les faits se sont produits samedi dernier dans la matinée à Saint-Joseph. Un automobiliste a percuté violemment un cycliste et a pris la fuite. Selon nos informations, il a été interpellé et placé en garde à vue ce jeudi 19 octobre.

Un jeune cycliste est actuellement dans le coma et dans un état critique après avoir été percuté et laissé pour mort samedi dernier à Saint-Joseph. Un automobiliste a pris la fuite et était recherché par les forces de l’ordre, un appel à témoins avait été lancé.

6 jours plus tard, ce jeudi 19 octobre, la gendarmerie a confirmé que l’automobiliste impliqué dans l’accident a été arrêté et placé en garde à vue.

