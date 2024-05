Ce vendredi 12 avril dans la nuit, la pizzéria "Mia Bella Pizza" à la Cressonnière à Saint-André a été victime d’un cambriolage. Le préjudice s’élève à plus de 7 000 euros. L’établissement a ouvert ses portes que depuis lundi dernier.

C’est un véritable coup dur pour le gérant de cette pizzéria de Saint-André. L’établissement, à la Cressonnière, a ouvert ses porte officiellement depuis lundi dernier. Malheureusement, dans la nuit de ce vendredi, un ou plusieurs individus sont entrés par effraction dans la pizzéria.

"Je suis arrivé le samedi matin, on a fermé vendredi soir vers 22h. J’ai vu que la caisse du magasin était pas à sa bonne place, et j’ai vu la porte arrière du magasin ouverte. J’ai compris que j’avais été victime d’un cambriolage. Ils ont volé la caisse, près de 600 euros et du matériels à plus de 5000/6000 euros. C’est très difficile pour moi", témoigne le gérant.

Après ce cambriolage, il a lancé un appel à témoins sur ses réseaux : "J’ai besoin de savoir s’il y avait des témoins cette nuit-là. Ce lundi je pourrai peut-être avoir accès aux caméras de la société en face de mon établissement", précise-t-il.

Les forces de l’ordre doivent également faire des constatations ce lundi dans son établissement. Selon nos informations, il y aurait également une série de cambriolages en ce moment dans la ville de Saint-André, après celle de Saint-Denis.