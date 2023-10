Découverte macabre à Saint-Paul. Le corps sans vie de Yohan N. a été retrouvé en contrebas d’une route à Tan Rouge. Le jeune homme était âgé de 26 ans. Les premiers éléments laissent penser à un accident de la route avec délit de fuite. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire.

Il est environ 6 h du matin ce samedi, lorsqu’un jeune homme est retrouvé mort par un agriculteur sur le bord de la route de Bras Canot à Saint-Gilles les Hauts.

Les premiers éléments laissent penser à un accident de la route. Le jeune homme de 26 ans qui marchait le long de la route aurait été percuté par une voiture et projeté à une vingtaine de mètres en contrebas.

À l’arrivée des secours, aucun véhicule n’est présent. La brigade de recherche de la gendarmerie déployée sur place retrouve néanmoins des débris venant étayer la piste d’un accident avec délit de fuite.

La victime résidait quelques mètres plus haut, la nouvelle de son décès laisse le quartier sous le choc. Famille et amis espèrent avoir plus d’informations sur les circonstances du drame.

Pour tenter de récupérer le maximum d’éléments, les environs sont ratissés au peigne fin par l’identification criminelle.

L’accident s’est déroulé sur une portion de route entourée par des terrains agricoles, réduisant les chances de trouver des témoins.

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire.

À lire aussi :

Corps retrouvé à Tan Rouge : la victime identifiée, une enquête ouverte pour homicide involontaire

Saint-Paul : un corps sans vie retrouvé à Tan Rouge