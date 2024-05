À la Cour d’Assises de Saint-Denis, 2ème et dernier jour du procès d’Alixte Hoareau, 88 ans. L’octogénaire est jugé pour avoir tué sa femme et son aide ménagère à coups de sabre en 2021 à Saint-Joseph.

En 2021, le gramoune a tué sa compagne atteinte de la maladie d’Ahlzeimer et celui de son aide ménagère. Une exécution à coup de sabre dans le quartier Bézave.

Ce lundi 15 avril, c’est le dernier jour de son procès. Il est arrivé à la cour d’Assises en fauteuil roulant et un casque auditif. La vie de l’homme de 88 ans est passée au peigne fin. L’audience commence par l’enquête de personnalité. Il est décrit pas ses enfants comme un homme autoritaire et manipulateur. Il n’entretient qu’une relation avec l’un de ses fils. Un retour est aussi fait sur son enfance, compliquée et avec peu d’argent. Le psychologue évoque un état de confusion lié à sa vieillesse, on parle ici de sénilité.

Le gramoune justifie le meurtre de sa femme par une logique d’euthanasie. Cette dernière était malade et souffrait d’Alzheimer, mais le psychologue précise que les faits ne sont pas cohérents car il a tapé à nombreuses reprises sa femme violemment.

Le psychiatre qui a interrogé le gramoune, explique qu’il ne souffre d’aucun trouble de la personnalité ou de discernement. Le procès va continuer cette après-midi, les avocats vont plaider et le verdict sera rendu en fin de journée.