La veille du réveillon du Nouvel An en 2021, un terrible drame s’est produit à Saint-Denis chez la famille de la petite Maëhra Marie -Christine. En voulant prendre des bouchons dans le cuiseur vapeur, elle renverse accidentellement sur elle de l’eau bouillante et décédera.

Deux ans après le drame, la mère de la petite Maëhra Marie -Christine est encore très attristée.

La veille du nouvel an en 2021 à Saint-Denis, Maëhra Marie -Christine âgée de 2 ans et demi, est victime d’un terrible accident domestique chez sa grand-mère. La petite fille, voulant manger des bouchons, renverse sur elle de l’eau bouillante présente dans le cuiseur vapeur.

Grièvement brûlée, la petite fille décédera à la suite de ses blessures. Sa mère Floriane souhaite aujourd’hui lui rendre hommage : "C’était une petite fille avec la joie de vivre et très souriante. Elle était mon bonheur, mais également celle de toute sa famille. C’était ma dernière petite fille, elle restera toujours dans nos cœurs et elle nous manque énormément."

En 2022, le Ministère de la santé et de la prévention précise que les accidents de la vie courante ne concernent pas que les personnes âgées : ces accidents sont la première cause de décès chez les enfants de moins de 15 ans, avec plus de 200 décès chaque année en France.