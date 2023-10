Noah âgé de 19 ans est décédé après une crise cardiaque samedi dernier, le 9 septembre à Saint-André. Le jeune homme était étudiant en 3eme année de sciences sociales et anthropologiques.

C’est un drame qui s’est déroulé la semaine dernière à Saint-André. Noah un jeune homme de 19 ans a été victime d’une crise cardiaque. Malgré la prise en charge des secours, il n’a pas survécu.

Étudiant en 3ème année de sciences sociales et anthropologiques, c’était un jeune homme impliqué dans sa religion en tant que tambourier :

"Noah avait la simplicité et la modestie que nous pourrions tous lui envier. Un jeune homme de 19 ans que sa famille, ses amis proches, ses anciens professeurs, ses compagnons tambouriers pourront dire qu’il était une personne avec un coeur pur et désintéressé de tout ce que la vie présente de futile. D’une nature protectrice, il répond toujours présent pour ses amis et sa famille. Combatif et travailleur, il ne rechigne pas devant la tâche. Noah poursuivait ses études. Il était l’ami, le frère, le cousin, le fils que chacun a eu pour cadeau dans leur vie. Il laisse une famille éprouvée par une douleur immense. De battre son coeur s’est arrêté mais le notre continuera éternellement de battre pour lui."

Un hommage lui a été rendu par sa famille et ses amis. Sa mère souhaite également remercier toutes les personnes qui étaient présentes.