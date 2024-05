Les forces de l’ordre poursuivent leurs actions de lutte contre les rodéos sauvages. Une recrudescence de cette pratique a été constatée dans la ville du Port depuis le début de l’année. La Police a détruit 10 motos saisies début avril.

Depuis le début de l’année, les forces de l’ordre ont constaté une augmentation des rodéos sauvages sur la commune du Port. Des riverains ont signalé deux graves accidents de la route et des nuisances sonores répétées.

Début avril, la police nationale a procédé à la destruction de 10 motos. Ces dernières avaient été saisies pour avoir été utilisées lors de rodéos.

Pour rappel, la pratique de rodéos sauvages est illégale et met en danger riverains et usagers de la route. Elle peut être punie d’un an de prison et de 15 000 euros d’amendes.

Si vous êtes témoin de rodéos sauvages, vous pouvez contacter le 17.