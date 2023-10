Ce lundi 20 septembre, l’association des maires de La Réunion a annoncé le décès de René Robert, grand artisan de la création du Parc national de La Réunion.

Voici le communiqué du Président de l’AMDR :

C’est avec beaucoup de tristesse et une profonde émotion que j’ai pris connaissance du décès de René ROBERT.

Géographe émérite, passionné de son île, il peut être considéré comme l’un des pères de la géographie réunionnaise.

Engagé dans la défense et la protection du patrimoine naturel de La Réunion et de sa biodiversité, il fut sans conteste l’un des grands artisans de la création du Parc national de La Réunion et du classement des « Pitons, cirques et remparts » au patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment grâce à son ouvrage « Île de la Réunion, un patrimoine naturel d’exceptions ».

Il restera à mes yeux comme une grande figure de l’Histoire moderne de La Réunion et une source d’inspiration pour les jeunes réunionnaises et jeunes réunionnais passionnés par leur île et sa beauté. A sa famille et ses proches, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances.