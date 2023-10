Lundi après-midi, des jumeaux se sont noyés dans une piscine familiale à Saint-Joseph dans le quartier de Jean-Petit. L’un des enfants est en surveillance pédiatrique et l’autre est sorti de réanimation.

C’est un drame qui a été évité grâce à l’intervention d’une aide soignante ce lundi à Saint-Joseph à Jean Petit. Des jumeaux âgés de 18 mois se sont noyés dans une piscine familiale.

la maman des enfants témoigne et elle tient à "remercier les services de secours et aussi des voisins du secteur. Malgré les barrières de sécurité, les enfants ont pu aller jusqu’à la piscine et ils sont tombés dans l’eau. Grâce à l’intervention d’une voisine et du père qui ont pratiqué un massage cardiaque les enfants ont pu être transportés à l’hôpital."

Ce mercredi, la maman précise : "Les enfants vont bien. Il n’y a aucune séquelle. Les examens sont bons et ils sont sous surveillance."

Bonne nouvelle.

E.F.