C’est une triste nouvelle que nous avons appris, Nicolas Baret, un jeune joueur réunionnais de l’ASC Sainte-Etienne est décédé à l’âge de 20 ans ce mardi.

Le président du club Serge Lionel Camel lui rend hommage : "C’était un bon marmaille, un bon joueur. Quelqu’un qui se donnait à fond dans sa tâche. Il était originaire de la rivière saint louis".

Son entraîneur, Julien lui rend également hommage :

"Parfois la vie est injuste , mais là c’est cruel ! La vie est faite de belles rencontres , celle là en fait partie , aujourd’hui notre équipe perd un soldat , un guerrier , un frère,un bon vivant , un pilier , difficile à croire qu’un gamin de 20 ans ait pris autant de place dans nos têtes et nos cœurs . Tu laisseras un vide immense dans nos têtes , nos feuilles de matchs et nos vies . Le respect que tu as dégagé envers moi pendant cette année de foot c’était formidable ! Un nouveau match t’attend , envole toi et veille sur ta grande famille et ta famille du foot . Je souhaite mes plus sincères condoléances à la famille Baret à tout le club également ."