Ce mercredi, le corps sans vie de Shana, 16 ans, a été retrouvé à l’ancienne usine sucrière Pierrefonds, à Saint-Pierre. Elle a été assassinée après avoir fait l’objet d’une disparition inquiétante tout le week-end.

C’est une affaire sordide qui bouscule toute notre île.

Shana, 16 ans, a été retrouvée morte dans l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds ce mercredi 20 septembre. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle aurait été assassinée à coup de galets.

Retour sur l’affaire :

Cela faisait une semaine que Shana, 16 ans, insistait auprès de son père pour rejoindre une nouvelle amie dans le sud de l’île. Problème : cette fameuse amie, elle la rencontre sur les réseaux sociaux, et le papa ignore tout de cette adolescente. Après plusieurs refus, et devant l’insistance de sa fille, il finit par céder, ne voulant pas la priver d’une chance d’élargir son cercle amical. Car selon lui, Shana était une jeune fille introvertie et solitaire. Elle n’avait pas de camarades depuis qu’elle était revenue vivre à la Réunion, il y a deux ans. Elle sortait peu de chez elle, excepté pour aller chez sa marraine, non loin du domicile.

Une mystérieuse amie

Samedi matin, elle prend donc le bus pour aller à Saint-Louis et rejoindre sa fameuse amie.

Une fois à Saint-Louis, elle envoie un sms à son papa vers 9h40 pour le rassurer et lui indiquer qu’elle est bien arrivée. Son père accuse réception du message, et lui redemande les coordonnées et l’adresse de son amie. Depuis ce message, plus de nouvelles.

En fin de journée, le père de Shana commence à s’inquiéter. Il alerte les forces de l’ordre de la potentielle disparition de son enfant.

La Réunion est en alerte, le père initie l’enquête

Dimanche, aucune nouvelle, l’affaire n’avance pas alors il décide d’alerter les médias de la disparition inquiétante de Shana car impossible selon lui qu’elle ait pu fuguer.

La photo de Shana fait le tour des réseaux sociaux et est aussi placardée dans tous les bus.

Il faudra attendre lundi matin pour que les forces de l’ordre décident de géolocaliser le téléphone de Shana. Résultat : il a borné à Saint-Louis puis dans plusieurs secteurs de Saint-Pierre, et puis plus rien. Deux personnes ayant vu la photo de Shana diffusée dans le journal télévisé d’Antenne Réunion l’auraient reconnu à Saint-Louis pour l’une, et à Saint-Pierre pour l’autre, près de la Poste. Un des témoins a indiqué l’avoir vu en compagnie de deux adolescents.

La père de Shana et sa soeur, originaires de Grand-Bois, entament leurs propres recherches , et demandent à ce que les vidéosurveillances soient analysées. Durant 48h, les policiers ont étudié en vain les bandes. La famille de l’adolescente garde espoir et est suspendue au travail des enquêteurs.

Un corps retrouvé

Il faudra attendre mercredi après-midi pour que des éléments nouveaux confirment la disparition de Shana. Une adolescente se présente au commissariat de Saint-Pierre et avoue le meurtre de Shana et conduit les enquêteurs sur le lieu du crime, dans l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds. Placée en garde à vue, son audition permettra de faire la lumière sur son implication et celle d’un autre adolescent, également impliqué dans l’affaire. Ce dernier est interpellé dans la soirée. Pendant que les deux adolescents, âgés de 14 et 15 s’expliquent en garde à vue au commissariat de Saint-Pierre, les policiers bouclent le secteur de l’usine de Pierrefonds et procèdent aux premières constations sur place.

La stupeur puis l’horreur

Le corps sans vie retrouvé est bien de celui de Shana, comme le confirmera plus tard son papa au moyen d’une photo envoyée. Ses blessures à la tête témoignent de violents coups, possiblement de galets. La brigade criminelle est rapidement saisie et n’écarte aucune piste. Shana aurait-elle été victime d’un guet-apens ? Les deux adolescents l’ont-ils tuée avec prémédication ? Avaient-ils l’intention d’assassiner la jeune fille ? Pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame et le mobile du crime, une enquête est ouverte pour meurtre.

Les mineurs sont passés aux aveux

Ce jeudi en fin de journée, la procureure de la République, Carole Pantalacci a communiqué sur l’affaire. En effet, la jeune fille avec qui avait rendez-vous Shana a avoué avoir participé, en compagnie d’un de ses amis agé de 16 ans, au meurtre de la jeune fille. Deux mineurs sont toujours en garde à vue. Ils ont expliqué aux enquêteurs le déroulement des faits et admis être les auteurs du crime. Les investigations et les auditions se poursuivent : en l’état, le travail d’investigation des enquêteurs de la section criminelle du service territorial de police judiciaire (STPJ), tend à déterminer et approfondir les circonstances dans lesquelles ces deux mineurs sont impliqués dans le décès de la victime.