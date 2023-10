Shana, âgée de 16 ans, a été retrouvée morte ce mercredi à Saint-Pierre. Deux mineurs sont actuellement en garde à vue et seraient impliqués dans le meurtre de la jeune fille. Son père témoigne aujourd’hui pour Antenne Réunion.

"Aujourd’hui je me sens attristé car j’ai perdu ma fille. Je voudrai remercier les personnes qui ont participé aux recherches. Ma fille est morte ce mercredi à Saint-Pierre.

On m’avait informé dans la semaine qu’elle avait était vue à Saint-Pierre. Du coup on s’est mobilisé près d’une poste pour faire les recherches. Ensuite, ce sont les policiers qui m’ont informé hier soir qu’elle était morte. Je n’ai pas encore vu le corps de ma fille pour le moment.

J’ai appris ce matin ce qu’il s’est passé et qu’il y avait une enquête criminelle qui a été ouverte. Pour vous dire sincèrement, je suis un peu dégoûté, car j’ai demandé les vidéos sur ma fille et je n’ai jamais eu une seule vidéo."

Une fille casanière et timide

"Shana, je pense qu’elle a rencontré une copine sur les réseaux sociaux. Elle s’est faite une amie, elle m’avait demandé si elle pouvait aller la voir tous les jours. Shana c’est une fille qui ne sort jamais, elle reste toujours à la maison ou à Sainte-Marie chez sa marraine. Elle a malheureusement pris la décision de partir voir sa copine. Moi je lui ai dis ce samedi matin de m’appeler et de me donner les informations quand elle arrive. Elle m’a dit « je vais à Saint-louis chez une amie ». Elle n’a pas vraiment de copine ici, elle ne fréquente pas de personne sur La Réunion mais plus ses amis qui sont en métropole. Quand elle est arrivée je lui ai demandé l’adresse de sa copine mais je n’ai plus eu de réponse. "

"C’est de la sauvagerie"

"C’est difficile aujourd’hui, je ne sais pas si on peut décrire ce qu’elle a subi. C’est de la sauvagerie pour moi, elle s’est faite tuer, il n’y avait aucune raison de faire ça. Elle était tellement fragile, on ne peut pas faire du mal à cet enfant là.

Des personnes disaient hier que c’était un homme alors que c’est faux. Mes amis me soutiennent aujourd’hui, en tant que père, c’est difficile. J’ai vraiment pleuré hier. J’aurais dû peut-être lui dire je t’aime plus souvent. "