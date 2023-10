Le procès du meurtre de José Moucaye s’est ouvert mercredi dernier aux assises. Quatre, individus étaient jugés. Jean Valérie S. est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour vol et crime, Sébastien V. et Eric T. sont condamnés à 12 ans de prison et Ben Ali S. à un an.

Au cours de la matinée la cour a pu entendre les enquêtes de personnalité des accusés notamment celle de Valérie S., le seul à être dans le box des accusés, les 3 autres accusés comparaissent libre. L’homme est décrit comme quelqu’un d’impulsif et colérique. Il a déjà été incarcéré 6 fois pour des faits de violence et de viol. Après une longue délibération le verdict a été rendu. Jean Valérie S. est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour vol et crime, Sébastien V. et Eric T. sont condamnés à 12 ans de prison et Ben Ali S. à un an Pour rappel, en 2019, José Moucaye était retrouvé mort à son domicile. L’éleveur de cabris âgé de 69 ans gisait sous la table du salon et portait des traces de coups au visage. Le délibéré des intérêts civils est prévu le 30 octobre prochain.