Après une nuit souvent assez humide sur les côtes Est et Sud-Est (56mm relevés en 12h du côté du Tremblet, 35 mm à Saint-Benoît), La Réunion se réveille sous un ciel contrasté avec des cieux généralement cléments sur l’Ouest de l’île mais plus nuageux sur le littoral de Saint-Philippe au Chef-Lieu.

Au fil de la matinée, ce contraste Est-Ouest persiste et des averses modérées finissent par rentrer du côté de Takamaka, de la Plaine des Palmistes ou encore du Volcan. Sur la moitié Ouest, les éclaircies résistent même si les nuages d’évolution diurne se mettent progressivement en place le long des pentes. Ces nuages prennent de l’ampleur dans l’intérieur au cours de l’après-midi et finissent par recouvrir même le piton des Neiges. Ils donnent des averses généralement faibles dans l’intérieur de l’île, avec parfois un caractère modéré dans les Hauts de l’Est et du Nord comme du côté du Colorado. Ces averses peuvent par moment finir leurs courses sur la route du littoral en fin d’après-midi. Les littoraux Ouest et Sud-Ouest tirent leur épingle du jeu et conservent de belles éclaircies tout au long de la journée.

Nouvelle journée chaude en perspective, avec des températures maximales qui évoluent entre 14 et 16°C au Volcan et au Maïdo, 22 à 25°C dans les cirques, 26 à 28°C sur le littoral, localement 29°C à Saint-Louis

L’alizé de secteur Est approche les 50 à 60 km/h en rafales sur le Sud Sauvage et s’invite jusqu’à Saint-Pierre cette après-midi. Il souffle également du côté du Chef-Lieu ainsi qu’en baie de la Possession où il prend une composante Nord-Est avec des rafales voisines de 50km/h en journée.

La mer est peu agitée en baie de Saint-Paul et de la Possession, agitée ailleurs. La houle d’alizé oscille entre 1 mètres 50 et 2 mètres. La houle de sud-ouest devient modeste. Ces deux houles se croisent le long du sud sauvage.