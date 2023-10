C’est un drame qui s’est déroulé dans la nuit du 30 septembre dernier au Port. Kenya, âgée de 25 ans, a été tuée après des jets de galets sur sa voiture. Son petit garçon de 2 ans cherche toujours sa mère depuis son décès...

4 jeunes ont été interpellés et ont été mis en examen. Deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire à la prison de Domenjod.

Kenya était maman d’un petit garçon de 2 ans. Elle était décrite comme une mère aimante et très protectrice. Sa sœur est arrivée depuis Mayotte à La Réunion, au lendemain du drame :

« C’est vraiment atroce, les médecins m’ont dit qu’il fallait que je me prépare mentalement pour la voir. Quand je suis arrivée, on m’a mis dans une pièce à part pour m’expliquer la situation. J’ai perdu une partie de moi, j’ai perdu ma mère et ma sœur. Je n’imagine même pas le calvaire que mon père doit endurer aujourd’hui. »

