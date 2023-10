Ce lundi 25 septembre le Centre de Formation du Service Militaire Adapté de Périgueux annonce une bien triste nouvelle, un jeune stagiaire réunionnais Kader Abdallah est décédé.

Âgé de 21 ans, Kader Abdallah jeune réunionnais stagiaire au Centre de Formation du Service Militaire Adapté de Périgueux, est décédé ce samedi 23 septembre.

Le jeune homme avait rejoint le centre de formation en août dernier afin de "suivre une formation d’Electricien du bâtiment".

"Tous les cadres et volontaires du centre présentent leurs sincères condoléances à la famille et à ses proches, et avec l’aide de leurs camarades du RSMA de La Réunion les soutiennent dans cette rude épreuve."

Le capitaine du centre de formation a également témoigné auprès de notre média : "C’était un bon élément, un gentil garçon. Son décès est vraiment tragique".

Les démarches pour le rapatriement de son corps à La Réunion, auprès de sa famille et de ses proches, sont actuellement en cours.