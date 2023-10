Jonas âgé de 19 ans et père d’un petit garçon de 6 mois, est décédé ce dimanche 18 septembre 2022. Le jeune homme était hospitalisé au CHU Sud depuis 2 semaines. Un an après ce drame, sa mère lui rend hommage.

Jonas, un jeune père de famille réunionnais est décédé d’une crise cardiaque le 18 septembre 2022. Le jeune homme était hospitalisé depuis deux semaines au CHU Sud. Il était âgé de 19 ans à l’époque. Jonas laisse derrière lui sa copine et un petit garçon.

Un an après ce drame, Marina la mère de Jonas tient à lui rendre un hommage.

"Il est parti dans la fleur de l’âge. Jonas venait d’avoir son permis, un travail et un fils. Il avait tout pour réussir, mais la vie en a décidé autrement. Jonas portait beaucoup d’amour à sa famille, c’était le 4e d’une famille de 7 enfants. Il aimait faire le pitre en soirée et profiter de la vie. Il vit toujours à travers nous", témoigne Marina, la mère.

Un an après la mort de son fils, la douleur est toujours vive. Marina fait actuellement partie d’un groupe de parents endeuillés. La mère de famille souhaiterait faire passer un message.

"Ne dites jamais à un parent endeuillé que la vie continue. Après la mort d’un enfant, on ne vit plus, on survit. J’ai 7 enfants, mon coeur est partagé en 7 et aujourd’hui il me manque une pièce du puzzle", confie la mère de famille.

