C’est une disparition très inquiétante. Jean-Max, 54 ans, est porté disparu depuis ce lundi matin. Après une dispute, il a quitté son domicile à pied à l’Étang-Salé et a dit qu’il allait mettre fin à sa vie.

Cet après-midi, les proches et la famille de Jean-Max sont à sa recherche. Selon nos informations, sa casquette et son tee-shirt ont été retrouvés dans un champ de canne à l’Étang-Salé. Actuellement, les gendarmes sont sur place avec un drone et un chien.

Jean-Max, en quittant son domicile ce lundi matin, avait affirmé qu’il allait mettre fin à sa vie. L’homme de 54 ans avait un short et des baskets noirs, il mesure dans les 1m60 et est de type créole.

Si vous avez des informations, merci de contacter directement la gendarmerie de La Réunion.