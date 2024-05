Le 13 avril aux alentours de minuit, Jahlicia, 5 ans et demi, est décédée le 13 avril 2022. Deux ans après sa disparition, sa mère souhaite lui rendre hommage et pour honorer sa mémoire.

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2022, la petite fille est victime d’une crise convulsive dans son sommeil. Placée dans le coma et hospitalisée au CHU de Saint-Pierre, elle s’éteindra malheureusement le 13 avril à minuit dans les bras de sa mère.

"C’était la première fois qu’elle faisait cette crise. Malheureusement, après celle-ci, une grande partie de son cerveau est restée sans oxygène. Après 8 jours dans le coma, les médecins n’ont plus eu d’espoir. On a dû la débrancher et son petit coeur s’est arrêté de battre dans mes bras. Depuis ce jour, de ne cesse de pleurer jour et nuit."

2 ans après la disparition de Jahlicia, sa mère Marielle exprime la difficulté à vivre après la perte de son enfant : "Aujourd’hui, je ne vis plus que pour son grand frère et sa grande sœur, mais sincèrement, mon coeur est comme mort au moment où ma petite fille est partie. Je ne sais pas si j’arriverai un jour à faire ce deuil. Jahlicia était une petite fille gentille et toujours souriante."

Selon la Commission épilepsie de la Société française de neurologie pédiatrique (SFNP), le risque de décès chez l’enfant avec épilepsie est 5 à 10 fois supérieur à la population générale. Le taux de mortalité est de 228/100 000 personnes par an.