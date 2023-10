C’est un drame qui s’est produit à l’Étang-Salé la semaine dernière. Clément âgé de 33 ans est décédé à la suite d’un coma. Sa soeur lui rend hommage.

Les faits se sont produits la semaine dernière. Clément âgé de 33 ans est décédé le 7 septembre après avoir été dans le coma. Le jeune homme était sorti avec des amis dans la soirée et selon l’autopsie, il s’agirait d’un coma toxique.

Sa sœur encore très attristée par la perte de son frère souhaite lui rendre hommage : "Mon frère est décédé dans la nuit ce jeudi. C’était une personne en or et il aimait blaguer. Il avait le coeur sur la main et était apprécié de tous. Quelqu’un de très respectueux envers tout le monde. Il aimait sa famille et ses amis plus que tout. C’était le meilleur frère, fils et cousin", souligne-t-elle.

Un hommage lui a été rendu au centre funéraire de l’Étang-Salé pour la veillée.