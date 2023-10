Deux chiots ont été volés à la SPA Nord de Sainte-Marie ce lundi. Jean-Luc Mignot, président de la SPA de Sainte-Marie, témoigne pour Linfo.re.

Ce lundi, les salariés du refuge sont partis à 17h30. A 19h30 deux jeunes ont infiltré la SPA et ont escaladé le grillage avant d’appâter deux chiots par le passe-plat pour partir avec.

Des chiots choisis comme repas pour le spectacle

"Ils avaient pensé à éteindre une caméra mais sont tellement bêtes qu’il ne se sont pas dits qu’ils pouvaient y en avoir plusieurs", réagit Jean-Luc Mignot, encore sous le coup de l’émotion, en rajoutant "ce sont des couillons, on sait ce qu’il va se passer avec ces chiots et on est dévastés" .

En effet, après les combats de chiens clandestins, un nouveau phénomène est en vogue concernant les canidés, d’après Jean-Luc Mignot : " On parle de plus en plus de personnes qui affament des molosses pour qu’ils dévorent par la suite des chiots choisis comme repas pour le spectacle."

Ce n’est malheureusement pas la première fois que la SPA est victime d’intrusion la nuit. Il y a six mois, des personnes avait introduit les lieux pour attaquer au couteau trois chiens qui ont pu être soignés par les vétérinaires de l’association.

"C’est après cette attaque que la SINOR, propriétaire des lieux, a installé des caméras. Je les remercie d’ailleurs chaleureusement", ajoute le président.

Malheureusement, l’association de protection des animaux ne peut pas faire beaucoup plus : "On va supprimer les passe-plats mais sachant que les locaux sont la propriété de la collectivité de communes, on ne peut pas faire les travaux que l’on veut. Il ne faut pas non plus que le refuge ressemble à une prison."

La SPA a porté plainte mais Jean-Luc Mignot se doute que les conséquences seront minimes : "S’ils sont retrouvés, les petits génies n’auront surement qu’un rappel à la loi je pense. On va leur tirer les oreilles et ils pourront repartir comme si de rien n’était".



En 2023, grâce à la SPA Nord de Sainte-Marie, 600 chiens et 900 chats ont pu être adoptés.

Des chiots et des chatons ont aussi été accueillis par une centaine de familles, faute de place dans le refuge.