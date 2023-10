Ce vendredi 15 septembre, l’ancien président de Région s’est présenté avec son avocat au tribunal correctionnel de Saint-Denis.

Dans l’affaire dite "des emplois de cabinet de la Région", l’ancien président de la Région comparaît volontairement ce vendredi au tribunal correctionnel de Saint-Denis.

L’ancien président de la collectivité régionale est soupçonné de détournement d’emplois fictifs au cabinet de la Région : "Didier Robert ne peut plus être privé plus longtemps de son droit d’accéder au juge pour faire apprécier les ingérences abusives de l’autorité de poursuite dans sa vie publique et privée", précise maître Creissen.

Cependant, la procureure de la République, Véronique Denizot a "informé Didier Robert et son avocat que l’affaire des emplois de cabinet présumés illégaux ne pouvait être jugée, car, dans un 1er temps la comparution volontaire ne permet pas la saisie du tribunal, selon le parquet contrairement à ce qu’indique Me Cressein. Dans un 2e temps, la procureure n’a engagé aucune poursuite judiciaire pour l’instant sur ce dossier".

