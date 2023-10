Atteint d’un syndrome d’activation macrophagique (SAM), diagnostiqué trop tardivement, d’après la famille, Danaël est mort le 16 septembre dernier. Leur avocat annonce porter plainte la semaine prochaine contre le corps médical pour homicide involontaire.

Danaël D., âgé de 2 ans, est décédé le samedi 16 septembre des suites d’un arrêt cardiaque, causé par le syndrome d’activation macrophagique, une pathologie encore trop méconnue. Suite à cet évènement les parents comptent porter plainte contre le CHU Nord et le GHER, une information révélée par nos confrères de Zinfos974 et confirmée par la rédaction de LINFO.re.

D’après l’avocat de la famille Maître Fabian Gorce, une plainte sera déposée dans le courant de la semaine prochaine et sera étendue aux médecins qui ont commencé à traiter le cas du petit Danaël. « Le but c’est vraiment de chercher à comprendre grâce à une expertise médicale ce qu’il s’est passé. On a besoin de l’aide de la justice pour éclaircir le flou de cette affaire. On nous dit qu’il est mort de ce fameux syndrome, mais je me méfie beaucoup », rajoute l’avocat.

Sa mère estime que des erreurs médicales ont été commises dès l’entrée fr son fils à l’hôpital. « Quand Danaël a été transféré pendant une semaine à Saint-Benoît, il n’a reçu aucun traitement à part des dolipranes. On nous a annoncé des diagnostics différents presque tous les jours : grippe, hépatite, angine, pneumocoque… S’il avait reçu des traitements sérieux depuis le début de son entrée à l’hôpital, Danaël serait surement encore avec nous. »

Derrière des « erreurs médicales », c’est aussi les conséquences des relations entre les deux centres hospitaliers que dénonce la famille. « On sait que le GHER avait demandé un transfert de Danaël au CHU dès son entrée à l’hôpital mais ils ont estimé que ce n’était pas nécessaire. Encore une fois, il aurait peut-être pu être sauvé s’il avait été pris en charge plus tôt. »

Au-delà de cette affaire, cette plainte servira aussi comme exemple pour des cas similaires : « Je n’ai pas envie que d’autres enfants subissent le même genre d’erreurs médicales, on porte plainte porte rendre honneur à Danaël mais aussi pour les autres familles. »

Contacté, le CHU a indiqué que le dossier est en cours d’analyse.

