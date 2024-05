Une boulangerie a été visée par un braquage à main armée cette nuit. L’individu a pu repartir avec le butin, mais a ensuite été interpellé par la police et a été placé en garde à vue.

Cette nuit, dans le centre ville de Saint-André une boulangerie a été victime d’un braquage à main armée avant sa fermeture. Les employés voient un homme entré dans l’établissement, avec une arme à la main :

« Un jeune homme est entré dans la boulangerie, il a menacé les employés avec un pistolet. Il a demandé de l’argent et il est reparti avec. C’était vraiment choquant. On est un commerce et on travaille dur, on se lève tôt le matin pour travailler », témoigne la gérante de la boulangerie.

L’individu, un jeune homme, a été interpellé dans la soirée et est actuellement en garde à vue au commissariat de Saint-André, mais l’arme et le butin n’ont pas été retrouvés.

Ce vol à main armée a lieu quelques jours après le cambriolage d’une pizzeria et d’un magasin de bricolage dans la commune. Certains riverains ne sont plus étonnés :

« Il n’y a pas que à Saint-André, c’est partout en ce moment ».

« Je trouve qu’il y a une insécurité dans l’île. À mon époque, ce n’était pas comme ça ».

L’enquête est en cours pour tenter de retrouver l’arme et l’argent.