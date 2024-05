Deuxième jour de procès dans l’affaire Korbey d’or. Sergio Toinette, ex-dirigeant de Korbey d’or a déjà été condamné par la Cour d’appel en 2021 à 24 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 50 000 d’amende. Les réquisitions ont été prononcées ce matin.

Sergio Toinette, ex-dirigeant de la société Korbey d’or est accusé d’avoir détourné des fonds publics à hauteur de 2 millions d’euros. Les réquisitions sont tombées ce vendredi matin. Poursuivi pour corruption et abus de biens sociaux, Sergio Toinette pourrait écoper d’une peine de 4 ans et de 200 000 euros d’amende. À cela s’ajoute une interdiction de gérer une entreprise pendant 15 ans.

La société Kreologik aurait également participé à ces détournements de fonds via le paiement de prestations fictives. Son dirigeant Michel Pota est poursuivi pour recel de biens sociaux et corruption active. Il risque 3 ans de prison, dont deux avec sursis, et 50 000 euros d’amende.

Philippe Bernanrd, dirigeant de la société Sygma, pourrait lui aussi écoper de 3 ans de prison et de 50 000 euros d’amende. Le rôle des autres prévenus est moindre dans cette affaire. Leurs peines vont de 18 mois à 2 ans de prison avec sursis et de 10 000 à 50 000 euros d’amende.

Les avocats plaident cet après-midi, mais le jugement ne devrait pas être rendu aujourd’hui.