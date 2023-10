Des scènes de violences ont éclaté à Mayotte. Victime d’une agression à son domicile, un père de famille a perdu la vie. Face à ce drame, le Préfet de Mayotte lance un appel au calme et annonce le renforcement des moyens de maintien de l’ordre.

Voici le communiqué :

Le préfet de Mayotte a appris avec consternation ce matin le décès d’un père de famille à Majicavo (KOUNGOU) à la suite d’une agression survenue à son domicile contre lui-même et sa compagne. Il présente ses condoléances à la famille et aux proches de la victime.

La lutte contre les bandes violentes et les violences aux personnes sont une priorité de l’État. Après entretien avec le préfet, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer vient de confirmer le maintien à Mayotte du 5e escadron de gendarmerie mobile. Arrivé en août 2023 pour la rentrée scolaire, cet escadron, qui aurait dû quitter l’île aux prochaines vacances scolaires, restera à Mayotte aussi longtemps que nécessaire.

Le préfet appelle les Mahoraises et Mahorais au calme, à garder leur sang-froid et à faire confiance à la police et à la gendarmerie pour maintenir l’ordre dans les heures et les jours à venir ainsi qu’à la justice française pour punir les coupables