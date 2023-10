Récemment, un sondage a été publié. Il est dit selon ce dernier, que les filles gagnent moins d’argent de poche que les garçons.

"Dans l’absolu je suis choqué, je ne comprends pas pourquoi un garçon aurait besoin de plus, surtout pour des adolescents", estime cette maman.

"Pour moi, il n’y a pas de différence à faire entre fille et garçons", assure cette autre.

Selon l’enquête, les garçons ont en moyenne 44 euros d’argents de poche et seulement 38 pour les filles.

Pour les parents interrogés, ces petites pièces servent avant tout de récompense, avec un objectif : apprendre la valeur de l’argent.

"Quand on veut le motiver dans la réussite, on fait ça", explique cette maman.

"L’argent de poche, c’est une récompense. Il faut le mériter", ajoute ce papa.

"C’est important parce que pour avoir quelque chose dans la vie, ce n’est pas gratuit. Il faut faire quelque chose en retour", estime cette maman.

Toujours selon cette étude, les filles ont accès à cet argent de poche plus tard que les garçons.

Pour cette psychologue, le phénomène est une conséquence du patriarcat encore très présent dans la société : "C’est les habitudes féminins et masculins. La femme est censée préserver le foyer et s’occuper du lien familial. Elle va investir à l’intérieur du champs de la maison. Alors que le garçon est censé avoir des besoins extérieurs plus important".

Et au niveau des dépenses, là aussi il y a des différences. Si les garçons ont tendance à se tourner vers les jeu-vidéo ou la musique, les filles préfèrent les vêtements.

Encore une fois, on remarque que les stéréotypes de genre commencent dès le plus jeune âge.