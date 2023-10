La campagne "choc" du gouvernement contre les violences sexuelles faites aux enfants fera l’objet d’une large diffusion à partir de ce mardi 12 septembre.

Campagne inspirée du modèle utilisé dans les campagnes de sécurité routière

Les autorités gouvernementales ont récemment lancé une campagne de sensibilisation destinée à mettre en lumière un problème alarmant : les abus sexuels perpétrés contre les enfants. Confrontée à un chiffre alarmant de 160 000 agressions sexuelles sur des mineurs chaque année, la secrétaire d’État chargée de l’Enfance a présenté cette initiative lundi soir, annonçant qu’elle serait largement diffusée à partir de ce mardi. Cette campagne, qualifiée de "choc" et inspirée du modèle utilisé dans les campagnes de sécurité routière, vise à sensibiliser la population française aux abus sexuels subis par les enfants. Dans une entrevue accordée à Ouest-France ce lundi, Charlotte Caubel, la secrétaire d’État en question, a révélé un "premier spot" qui sera diffusé à la télévision, au cinéma, sur les médias sociaux, ainsi qu’aux arrêts de bus.

Des chiffres alarmants

Selon la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), créée en janvier 2021 en réaction à l’ouvrage "La Familia grande" de Camille Kouchner sur le sujet des abus sexuels sur les mineurs, 160 000 d’enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Cela signifie qu’environ toutes les trois minutes, un enfant devient victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle. Plus précisément, 13% des femmes et 5,5% des hommes ont été victimes d’abus sexuels pendant leur enfance, et parmi elles, une victime sur quatre avait moins de cinq ans au moment des faits.

Une triste réalité

La plupart de ces abus sexuels se produisent dans des environnements familiers tels que la famille, le milieu sportif, les institutions culturelles, les colonies de vacances, des endroits où il est souvent difficile de reconnaître la présence d’agresseurs. Le secrétaire d’État a souligné cette réalité, exhortant la société à ne plus fermer les yeux sur cette question. Dans ce contexte, la campagne mettra particulièrement l’accent sur le concept du "secret". Le message final du premier spot proclame que "les abus sexuels sur les enfants sont un secret trop bien gardé".

Il est essentiel de rappeler que le 119 est un numéro d’urgence destiné aux victimes ou témoins de violences physiques, psychologiques ou de négligences envers les enfants. Ce service est gratuit, anonyme et accessible 24 heures sur 24. Pour les jeunes de moins de 21 ans, un service de chat en ligne avec des professionnels de l’enfance est également disponible sur le site "allô 119".

