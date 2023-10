Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et de l’inflation persistante, le président Emmanuel Macron a annoncé qu’en octobre, il dévoilerait un plan pour rétablir le "contrôle des tarifs" de l’électricité en France. Cette mesure vise à assurer des tarifs équitables à la fois pour les entreprises et les ménages.

La situation actuelle en France

Depuis un certain temps, le gouvernement et le fournisseur d’énergie EDF tentent de se mettre d’accord sur le nouveau cadre réglementaire censé prendre le relais de l’Arenh. C’est un mécanisme qui contraint l’EDF à vendre une partie de son électricité à ses concurrents fournisseurs alternatifs à prix bas jusqu’en décembre 2025. Alors que les tarifs restent élevés dans un contexte d’inflation, les échanges continuent entre la compagnie et l’État concernant cette future régulation de l’électricité.

Le Président souhaite des prix "compatibles" avec les exigences de "compétitivité"

Emmanuel Macron veut que le coût de l’électricité soit "en adéquation" avec les besoins de "compétitivité" tout en offrant une "vision claire" aux ménages et aux entreprises. Dans cette optique, le chef de l’État a promis d’annoncer une reprise du "contrôle des tarifs" pour que cela soit "soutenable à la fois pour nos entreprises et pour nos ménages". "En octobre, nous pourrons véritablement annoncer des tarifs de l’électricité qui concilient cette compétitivité et qui apportent de la clarté tant pour les ménages que pour nos industriels, en nous positionnant favorablement et en toute compétitivité au sein de l’Union européenne", a déclaré le Président.

Les tarifs devraient être plus proches des coûts de production

L’État et le PDG d’EDF, Luc Rémont, ont des visions divergentes sur la méthode à suivre. Le gouvernement voudrait que les tarifs de l’électricité se rapprochent le plus possible des coûts de production pour protéger le pouvoir d’achat des consommateurs et stimuler la compétitivité des entreprises dans le contexte de réindustrialisation. D’un autre côté, l’entreprise renationalisée revendique le droit de fixer ses tarifs de manière plus autonome. Elle soutient la mise en place d’un nouveau cadre réglementaire qui lui offrirait une meilleure opportunité de valoriser sa production nucléaire, de financer ses investissements considérables dans son parc nucléaire existant et à venir, ainsi que dans les énergies renouvelables.



