Confrontée à des dépenses de subsistance plus élevées en Île-de-France par rapport aux autres régions de la France, Valérie Pécresse envisage de prendre des mesures. Dans une entrevue accordée à 20 Minutes, la dirigeante régionale du parti Les Républicains exprime son intention de mettre en place un SMIC spécifique à la région francilienne.

"…qui n’offre pas le même reste à vivre"

"Le coût de la vie c’est 8,8 % de plus en Île-de-France. Si on voulait la parité de pouvoir d’achat dans toutes les régions, le SMIC devrait être à 9% ou 8,8% de plus en Île-de-France", affirme Valérie Pécresse. Cependant, la dirigeante du conseil régional ne souhaite pas s’engager de manière définitive sur ce chiffre, préférant qu’il soit déterminé en concertation avec les partenaires sociaux. Valérie Pécresse avance que la création de ce salaire minimum régional représenterait une initiative visant à renforcer l’équité sociale.

"Nous avons un SMIC qui n’offre pas le même reste à vivre. Et c’est un problème pour les travailleurs essentiels, qui ne peuvent pas se loger en Île-de-France. On repousse en dehors de la région des personnes qu’on devrait loger chez nous", développe-t-elle.

…à atténuer les pressions

Selon les déclarations de Valérie Pécresse dans cette interview à 20 Minutes, une telle initiative pourrait également contribuer à atténuer les pressions qui pèsent sur certains emplois au sein de la fonction publique. L’ancienne candidate à la présidentielle souligne que la situation délicate concerne les employés de la fonction publique en Île-de-France, notamment ceux travaillant dans les hôpitaux, les écoles, et les services de sécurité. Elle pointe du doigt les salaires plus bas de ces travailleurs et s’interroge sur la difficulté à recruter des aides-soignantes dans de telles conditions.

Pour Madame Pécresse, il est nécessaire que l’État reconnaisse la disparité des coûts de la vie entre Paris et les autres régions, ce qui devrait se refléter dans les rémunérations des agents publics.

