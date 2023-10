Ce dimanche à la Grande Chaloupe, le ti train a repris vie, l’espace d’une journée, pour le plus grand bonheur des nostalgiques.

Le temps d’une journée, la Grande Chaloupe replonge dans le passé avec le ti train qui fait son grand retour.

"Ca rappelle le bon temps. C’était bien, on allait à l’école à Saint-Denis. On prenait le car pour rentrer mais quand on avait des devoirs, on prenait le train pour arriver en retard", s’amuse cette voyageuse.

Ce mode de transport, l’association ti train tente de le remettre en service. Et forcément, l’idée séduit les réunionnais.

"Ca serait bien s’il y avait tout autour de l’île, pas que touristique", estime ce premier.

"Ca serait super, on le prendrait souvent. Puis j’amènerais mes enfants et mes petits-enfants", promet cette passagère.

Selon l’association, pour sauver le ti train et le car lontan, il faut leur trouver une nouvelle fonction. L’idée d’un circuit touristique apparaît alors...

"La locomotive vapeur, on ne pourra pas l’utiliser dans un tunnel parce que c’est des dégagements de suie, etc. Et une gène sonore importante. Pour ça, on aura jamais les dérogations", explique Cyril Lougnon, membre de l’association Ti Train. "Donc on réfléchis a un certain nombre de circuits sur le secteur de la Grande Chaloupe, en utilisant le tunnel pour raconter l’histoire de La Réunion" ajoute-t-il.

Plusieurs trajets sont proposés, l’un permettrait de rejoindre Les Lazarets, à la Ravine-à-Jacques, et un autre entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Un projet que l’association espère valider d’ici un an.

"On a déposé des dossiers de subventions aux institutions concernées, département et région. Le département prête déjà une oreille attentive", se réjouit Yvette Duchemann, présidente de l’association Ti train

Désormais, si le dossier est approuvé, alors le Ti Train pourrait être remis sur les rails, après 50 ans d’absence.