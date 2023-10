L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a publié son rapport concernant le système éducatif français. Découvrez les quatre grands axes à retenir.

Des dizaines d’indicateurs

Dans son rapport intitulé "Regards sur l’éducation", diffusé mardi 12 septembre, l’OCDE s’est notamment penchée sur des dizaines d’indicateurs dans le système éducatif. La France présente un bilan mitigé en comparaison avec 48 pays membres ou partenaires de l’organisation, rapporte France Info.

Concernant les dépenses par élève, la France investit plus que la moyenne pour ses élèves. Dans les détails, l’organisation a indiqué que le pays a investi, en 2020, une dépense équivaut à 28% du PIB par habitant, contre 27% pour la moyenne de l’OCDE. De l’élémentaire aux études supérieures, 13 545 dollars (soit 11 881 euros, avec le taux de change 2020) par tête ont été dépensés contre 12 647 dollars (soit 11 093 euros) pour l’ensemble des pays de l’OCDE. Ces dépenses sont pourtant inférieures de 9% à la moyenne dans l’enseignement élémentaire.

Grande précarité pour les "décrocheurs" scolaires

Selon le rapport, les personnes qui décrochent à l’école se retrouvent en très grande précarité plus tard, car ils feraient face à plusieurs difficultés pour trouver un emploi. En France, le taux d’emploi est de 52% pour les personnes sans diplôme du deuxième cycle du secondaire. Ce pourcentage est de 78% pour celles qui possèdent un diplôme du deuxième cycle du secondaire et de 88% pour les diplômées de l’enseignement supérieur.

Le français et les maths en élémentaire

Le bilan de l’OCDE a aussi montré que la France consacre 59% du temps scolaire à la compréhension de l’écrit et aux mathématiques dans l’enseignement élémentaire. Cette proportion est la plus élevée de tous les pays de l’organisation. Dans les détails, 38% du temps est consacré à la lecture, à l’écriture et à la littérature, et 21% aux mathématiques, alors que ces chiffres sont respectivement de 25% et de 16% pour la moyenne des pays étudiés.

Le salaire des enseignants français

La chaîne précise que les enseignants français sont moins bien payés que la moyenne, notamment en milieu de carrière. "Selon les chiffres de la rentrée 2021/2022, le salaire statutaire des enseignants de l’élémentaire et du secondaire après dix ou quinze ans d’ancienneté est au moins 15% inférieurs à la moyenne des pays de l’OCDE", a souligné le rapport.

Dans ce document, l’OCDE a par ailleurs noté que la différence avec la moyenne de l’organisation est inférieure à 6% en tout début de carrière en élémentaire. Toutefois, les rémunérations sont au même niveau que la moyenne des pays de l’OCDE pour le premier cycle du secondaire. A noter que les hausses de salaires de cette année ne sont pas prises en compte dans ce document. Désormais, les professeurs titulaires touchent au moins 2 000 euros net.

> A lire aussi : Gabriel Attal veut alléger le cartable des élèves de moitié d’ici 2024