L’enquête du Snes-FSU, premier syndicat d’enseignants, révélée par France Info, a été réalisée dans 500 établissements une semaine après la rentrée scolaire en Métropole.

La situation une semaine après la rentrée

Malgré les promesses du président de la République, le manque de professeurs est toujours d’actualité en France. Lors de son interview télévisée depuis Nouméa à la fin des "cents jours", Emmanuel Macron a affirmé qu’il y aurait "un professeur devant chaque élève". Une enquête du principal syndicat d’enseignants, le Snes-FSU, a toutefois révélé que près de la moitié des établissements scolaires en France sont toujours confrontés à un manque d’enseignants une semaine après la rentrée. Selon l’étude réalisée dans 500 établissements et révélée par France Info, "48% des collèges et lycées de métropole" sont touchés par ce problème.

Certaines matières sont plus durement touchées

Cette situation va à l’encontre du "Pacte enseignant" annoncé par Emmanuel Macron en avril. Celui-ci prévoyait le remplacement des enseignants absents par leurs collègues sur la base du volontariat, en échange d’une revalorisation salariale. Plusieurs académies sont particulièrement affectées, notamment l’académie de Créteil, qui continue de souffrir d’un manque d’enseignants et est l’une des moins attractives pour les professeurs. Les absences d’enseignants ont également été signalées dans les académies d’Orléans-Tours, de Normandie et de Nantes. Par ailleurs, certaines matières sont plus durement touchées que d’autres, notamment les mathématiques, les sciences de l’ingénieur et l’anglais. Cette situation soulève des préoccupations quant à la qualité de l’enseignement et à l’impact sur les élèves, en particulier dans les matières clés.

Lire toute l’actualité sur la société en France