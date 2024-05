La réforme de la fonction publique, initiée par le ministre Stanislas Guerini, est en cours de discussion avec les syndicats. Trois réunions ont été programmées à Paris. Cette réforme, annoncée en septembre 2023, suscite des préoccupations parmi les 5,7 millions d’agents publics.

Réorganiser les trois classifications de personnel public

Dans la fonction publique, les postes sont classés en trois niveaux (A, B et C) selon les qualifications. Cette classification s’applique à tous les secteurs : État, territorial et hospitalier. Toutefois, Stanislas Guerini critique cette rigidité. Il souhaite assouplir le système pour faciliter la mobilité des agents et permettre des parcours plus fluides, en évitant les blocages liés aux diplômes et à la formation.

Simplifier les procédures de licenciement pour motif de performances insatisfaisantes

Stanislas Guerini a remis en question le principe d’emploi à vie dans la fonction publique, souhaitant élargir les sanctions en cas d’insuffisance professionnelle. Actuellement, le licenciement pour cette raison est peu appliqué. Le ministre propose d’assouplir ces règles sans introduire de licenciement économique, soulignant l’importance du statut des fonctionnaires. En 2023, seuls 13 cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ont été enregistrés sur 2,5 millions d’agents de la fonction publique d’État. Guerini vise à réformer les dispositifs existants, critiquant le faible recours à ces mesures disciplinaires, rapportent les médias nationaux comme franceinfo.

Encourager la rétribution basée sur les performances pour les employés

Le ministre propose une réforme visant à mieux rémunérer les fonctionnaires méritants, permettant une individualisation des salaires, contrairement au système actuel basé sur l’ancienneté et le poste occupé. Cette initiative s’appuie sur une enquête récente montrant que 20% des agents souhaitent une augmentation de salaire en échange de plus d’heures de travail, similaire à ce que réclament 23% des salariés du secteur privé. Bien que le principe de rétribution au mérite existe déjà dans la fonction publique d’État, il n’est pas généralisé à tous les secteurs, mais repose sur des primes facultatives reconnaissant l’engagement professionnel des agents.

