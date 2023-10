L’épidémie de dengue continue de se propager dans les Antilles, avec une hausse des cas et des hospitalisations. Entre le 28 août et le 3 septembre, 770 cas cliniquement évocateurs de cette maladie ont été enregistrés par les autorisés sanitaires en Martinique. Santé publique France en a relevé 600 cas en Guadeloupe.

Les personnes à risque de développer des formes graves surveillées de près

Les autorités sanitaires constatent une progression de l’épidémie de dengue dans les Antilles. Selon le rapport hebdomadaire de Santé publique France, pas moins de 770 cas cliniquement suspects de dengue ont été recensés en Martinique entre le 28 août et le 3 septembre, et 600 cas en Guadeloupe. Les personnes à risque de développer des formes graves de la maladie, en particulier ceux touchés par la drépanocytose, une pathologie fréquente parmi les populations noires, sont surveillées de près.

Six décès à déplorer dans ces deux départements depuis le début de l’année

Mi-août, les deux départements sont entrés en phase épidémique. Huit personnes atteinte de la dengue ont été hospitalisées en Guadeloupe et neuf en Martinique au cours de la semaine du 28 août au 3 septembre. Cette maladie a, par ailleurs, déjà provoqué six décès dans ces deux départements cette année. Saint-Martin et Saint-Barthélemy, deux îles situées au nord de l’arc antillais, sont également touchées. De premiers cas y ont été confirmés.

Ce qu’il faut savoir sur la dengue

La dengue, une maladie transmise par les moustiques, se caractérise généralement par une fièvre accompagnée de maux de tête, de douleurs musculaires, de nausées et d’éruptions cutanées. Cette épidémie révèle en revanche des particularités, avec des symptômes gastro-intestinaux fréquents associés à des douleurs. Les patients peuvent éprouver des nausées, une diminution de l’appétit, des douleurs abdominales et des diarrhées, selon le Pr André Cabié, responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de la Martinique, sur Radio Caraïbes International.