En visite officielle en Guadeloupe, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé, le mercredi 17 avril au soir, la mise en place d’un couvre-feu pour les mineurs âgés de moins de 18 ans à Pointe-à-Pitre.

Cette mesure, d’une durée de deux mois, vise à contrer une recrudescence de la délinquance dans la région. "Nous sommes très marqués par le fait que les mineurs sont extrêmement nombreux dans la délinquance malheureusement, en Guadeloupe en général et à Pointe-à-Pitre en particulier", a affirmé le locataire de la place Beauvau. Le ministre a aussi souligné que cette mesure sera appliquée "à partir du début de semaine prochaine", et deviendra effective dès 20h00, rapportent les médias français comme Le Monde. C’est après une réunion impliquant la ministre déléguée chargée des outre-mer, Marie Guévenoux, le préfet Xavier Lefort et le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, que Gérald Darmanin a officialisé cette décision.

Opération ’place nette’ à Pointe-à-Pitre

Arrivé mercredi soir pour une visite de deux jours, Gérald Darmanin s’est rendu sur le terrain où se déroulait l’opération ’Place nette’ à Pointe-à-Pitre, à sa demande. Il a rencontré des policiers et des gendarmes. Au cours des derniers mois, la sous-préfecture de la Guadeloupe, qui comptait 14 500 habitants en 2020, a été le théâtre de plusieurs événements tragiques. En mars dernier, une commerçante a été victime d’un meurtre lors d’un braquage. Plus récemment, des touristes en croisière ont été attaqués à l’arme blanche par une femme souffrant de troubles psychiatriques.

