Une enquête menée par Le Parisien a mis en lumière des pratiques d’hygiène préoccupantes des vendeurs à la sauvette à proximité de la tour Eiffel, à Paris. Beaucoup entreposeraient leur nourriture dans des bouches d’égout.

Un scandale sanitaire, la mairie du 7e arrondissement de Paris alertée

Paris, la capitale de la France, est considérée comme l’une des plus belles villes du monde. Mais après une enquête publiée par Le Parisien, celle-ci pourrait perdre un peu de sa réputation. Il s’avère que certains vendeurs à la sauvette près de la Tour Eiffel négligent les règles sanitaires. Nombre d’entre eux stockeraient leur pâte à crêpe dans des bouches d’égout. Tous les soir, certains les sortent des trappes ERDF ou du chauffage urbain. Pour masquer l’odeur et le goût désagréable, ils utiliseraient du sucre vanillé.

Les crêpes ne seraient cependant pas les seuls aliments servis dans des conditions d’hygiène déplorables aux touristes. Les boissons et la viande seraient également concernées. Une résidente de la capitale a filmé ces pratiques et les a signalées à la mairie du 7e arrondissement.

Les acteurs de l’hôtellerie-restauration s’élèvent contre ces pratiques "inacceptables"

Les professionnels de l’hôtellerie-restauration et les élus font front commun pour mettre fin à ces pratiques. Franck Delvau, président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie Île-de-France, a souligné que ces vendeurs enfreignent les normes d’hygiène élémentaires. De plus, cette situation crée une situation de concurrence déloyale pour les restaurants locaux, qui sont soumis à des réglementations et à des charges élevées. Malgré l’alerte donnée à l’Urssaf, cette dernière a indiqué ne pas avoir suffisamment de personnel pour effectuer des contrôles.

Les acteurs de l’industrie de l’hôtellerie-restauration veulent donc saisir la préfecture de police pour résoudre ce problème. La mairie considère cette situation comme "inacceptable" et prend des mesures pour y remédier. Des policiers effectueraient régulièrement des contrôles. Ils saisissent et détruisent environ 30 kg de marchandise à chaque intervention. La préfecture de police a affirmé de son côté que la nourriture saisie est détruite ou donnée aux Petites Sœurs des Pauvres.