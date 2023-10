Certains d’entre eux ont atteint Paris dans l’espoir de poursuivre leur périple en direction du Royaume-Uni ou de l’Allemagne. Un jeune migrant témoigne au micro d’Europe 1.

Depuis quelques jours, des migrants arrivés en Europe par l’île italienne de Lampedusa début septembre font halte à Paris. Certains ont pour objectif de continuer leur voyage vers le Royaume-Uni ou l’Allemagne. Europe 1 a eu l’occasion de rencontrer l’un de ces migrants, Malik. Le jeune homme de 18 ans, originaire de Guinée Bissau, partage son voyage éprouvant. Il a rejoint Paris après avoir traversé la mer en bateau avec d’autres personnes, tous ayant payé des passeurs pour atteindre Lampedusa.

Le migrant se souviendra toujours de son périple en bateau : "C’était un tout petit bateau, avec 37 personnes à bord pendant plus de trois jours. Il n’y avait plus de carburant, plus de nourriture. On sentait la mort venir", raconte-t-il. Il comprend les préoccupations de la France face à l’immigration et aux trafiquants de drogue qui exploitent la situation. "Ce n’est pas bien", a-t-il avoué. Malik aspire à rejoindre l’Allemagne et à devenir menuisier afin de soutenir financièrement sa mère restée en Afrique.