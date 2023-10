Selon le dernier Insee Focus publié jeudi 28 septembre, il y a une baisse significative du nombre de naissances en France pour l’année 2022 et le premier semestre de 2023. Cela a atteint un niveau jamais observé depuis la période suivant la Deuxième Guerre mondiale.

Baisse de 2,2%

En 2022, le nombre de naissances en France s’est établi à 726 000, enregistrant une baisse de 2,2% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre représente une diminution significative de 13% par rapport à 2010, année marquant le dernier pic avant une forte réduction, et surtout une baisse de 20,8% par rapport à 1971, qui constituait le sommet le plus élevé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, relaie notamment BFMTV.

L’examen détaillé révèle que cette diminution des naissances est plus notable dans les groupes d’âge des femmes de 25 à 29 ans (-3% par rapport à 2010) et de 30 à 34 ans (-4%). Cependant, il est important de noter une augmentation de 3% du nombre de naissances chez les femmes âgées de 40 ans et plus.

D’autres chiffres à connaître

Sur le plan géographique, les données de l’Insee montrent que la diminution des naissances affecte toutes les régions du pays. Cependant, cette tendance s’accentue dans six régions métropolitaines, avec des baisses respectives de -3,2% dans le Grand Est, -3,1% en Bretagne, -2,9% en Auvergne-Rhône-Alpes, -2,6% dans les Pays de la Loire, -2,5% en Île-de-France, et -2,4% en Bourgogne-Franche-Comté.

D’autres changements sont à noter pendant la période de dix ans entre 2012 et 2022. En outre, l’âge moyen des mères lors de la naissance est passé de 30,2 ans à 31,2 ans, tandis que le pourcentage de naissances hors mariage est passé de 57% à 65%.

