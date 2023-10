Dans sa publication, le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) s’en prend à l’Europe, et plus particulièrement à deux pays, la Suède et la France.

Une possible attaque armée contre un ministère

Le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) a proféré des menaces terroristes contre la France et la Suède dans une publication de propagande. AQPA reproche à ces pays d’être en guerre contre l’islam et les musulmans. Les jihadistes déclarent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l’islam parmi les pays de l’Union européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark, et d’autres. Dans cette publication consultée par BFMTV, ils demandent de laisser "les enfants musulmans tranquilles" et menacent de commettre un attentat, estimant que le dialogue est inutile. Ils évoquent la possibilité d’une attaque armée contre un ministère à Paris. "Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l’islam et les musulmans parmi les pays de l’Union européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d’autres pour la première place dans la course à l’opposition à Dieu et à son messager", est-il écrit dans ce numéro diffusé via les réseaux Telegram, Rocket.chat, et WhatsApp.

Des menaces à prendre au sérieux

AQPA, la branche action d’Al-Qaïda au Yémen, est connue pour sa persistance et son engagement dans des actes terroristes. Les autorités françaises prennent ces menaces au sérieux, d’autant plus qu’Al-Qaïda avait menacé Charlie Hebdo deux ans avant de passer à l’action lors de l’attentat de janvier 2015. Les menaces de groupes terroristes comme Al-Qaïda nécessitent une vigilance constante et une coordination internationale pour prévenir d’éventuelles attaques. "Il faut les prendre au sérieux et malheureusement cela nous ramène des années en arrière", commente Alain Rodier, directeur adjoint du Centre français de Recherches sur le Renseignement.

