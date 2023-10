Ce samedi 9 septembre, Mathilda Lelong âgée de 24 ans a été élue Miss Nouvelle Calédonie 2023.

Les élections s’enchaînent depuis quelques semaines. Après Miss Réunion 2023, Miss Mayotte 2023, c’est ce samedi 9 septembre que Mathilda Lelong âgée de 24 a été élue Miss Nouvelle-Calédonie.

La jeune femme décrit son sacre comme un "rêve". Sa mère a été également élue Miss Calédonie en 1997 : "Je m’appelle Mathilda Lelong, j’ai 24 ans, je suis née à Nouméa et calédonienne depuis 5 générations. Je suis diplômée d’une licence de Sciences de la Vie et de la Terre et je souhaite poursuivre mes études dans le domaine de l’enseignement."

Avec ses 1m75, la nouvelle reine de beauté de Nouvelle Calédonie participera à l’élection de Miss France 2024 le 16 décembre prochain à Dijon.