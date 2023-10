La circulation du virus de la dengue continue de s’étendre en Martinique. Au cours des quinze derniers jours, l’épidémie a entrainé la mort de trois personnes, dont un enfant.

Trois décès "directement imputables à la dengue après examen médical collégial"

L’épidémie de dengue en Martinique préoccupe les autorités sanitaires. Un communiqué de l’Agence régionale de santé (ARS), publié jeudi 5 octobre, fait état de trois morts au cours des quinze derniers jours. D’après un examen médical collégial, ces décès étaient directement liés à la dengue.

Un enfant parmi les victimes

Parmi les victimes figure un enfant de 9 ans, résidant dans la commune des Anses-d’Arlet, dans le sud de la Martinique. Il s’est éteint cette semaine après une hospitalisation prolongée. Le maire de la commune, Eugène Larcher, a affirmé avoir mis en place une cellule de soutien psychologique pour soutenir les proches des victimes. L’édile a, par ailleurs, demandé à l’Agence régionale de santé de "venir sur site repérer les gîtes larvaires" pour "pouvoir éradiquer ces moustiques".

La Martinique en phase épidémique depuis la mi-août

La dengue est une maladie tropicale transmise principalement par les piqûres de moustiques. Les symptômes incluent de fortes fièvres, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. Depuis la mi-août, la Martinique et la Guadeloupe sont en phase épidémique. Plusieurs communes du sud de la Martinique présentent l’un des taux d’incidence les plus élevés, avec 100 cas pour 10 000 habitants, selon le dernier rapport hebdomadaire de Santé publique France.



