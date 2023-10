Ce chiffre représente un record depuis douze ans, surpassant les estimations précédentes qui étaient de 510 euros en 2022 et de 467 euros en 2021.

Une situation compliquée

Selon une étude récente réalisée auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, les Français font face à un déficit financier considérable pour pouvoir vivre confortablement. En moyenne, ils estiment qu’il leur manque 588 euros par mois pour atteindre un niveau de vie satisfaisant, révèle le dernier baromètre CSA Research pour Cofidis*, publié ce mercredi. Ce chiffre représente un record depuis douze ans, surpassant les estimations précédentes qui étaient de 510 euros en 2022 et de 467 euros en 2021. « On reste sur une situation compliquée, particulièrement contraignante pour les Français », confirme Anne-Laure Marchal, directrice associée CSA sur les propos repris par Le Figaro.

Les conséquences de l’inflation

L’inflation est identifiée comme l’une des principales causes de ces difficultés financières, et elle touche particulièrement les dépenses liées à l’alimentation (90%), à l’énergie (86%) et aux transports (72%). Les hausses de prix dans ces domaines ont eu un impact significatif sur le budget des ménages français. Pour faire face à cette situation, de nombreux Français sont contraints de réduire leurs dépenses, en commençant par les postes de dépenses jugés non essentiels. Cela se traduit par une diminution des loisirs, des sorties et des achats de vêtements. De plus, les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux prix et cherchent activement les meilleures offres pour optimiser leur budget.

Inquiétude persistante

Malgré ces ajustements budgétaires, les Français restent pessimistes quant à l’amélioration de leur situation financière à court terme. L’inquiétude persiste, même si certains indicateurs économiques laissent entrevoir un retour de la croissance. Les Français comptent principalement sur l’État pour lutter contre l’inflation et réguler les prix, avec une forte majorité (70%) considérant que l’État est le mieux placé pour cette tâche. Les grandes entreprises, notamment les industriels et les commerçants, sont également perçues comme des acteurs importants dans cette lutte contre l’inflation. « La situation n’est pas près de s’améliorer demain », a conclu Anne-Laure Marchal.

